تامر حبيب يشيد بـ مسرحية أوضة نومي: تجربة فنية ممتعة (صور)

أشاد السيناريست تامر حبيب، بالعرض المسرحي لمجموعة من الشباب والذي يحمل اسم أوضة نومي، واصفًا إياه بأنه متعة حقيقية، وتجربة مسرحية تستحق الاحترام والتكرار كثيرًا، لما تقدمه من مواهب فنية قوية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

تامر حبيب: مسرحية أوضة نومي تجربة محترمة

ونشر تامر حبيب، مجموعة من الصور بصحبة فريق العمل، عبر حسابه بـ«إنستجرام»، معلقًا عليه بقوله: «حضرت إمبارح عرض في منتهى المتعة والجمال والرقة والبساطة والجرأة، تجربة مسرحية محترمة قوي عاملها فنانين حلوين قوي قوي قوي ويفرحوا القلب بجد».

واستطرد قائلًا: «أوضة نومي، ده تاني عرض أحضره لـ محمود سيد، والمرتين استمتعت متعة لا توصف، مستحيل هفوتلك أي حاجة هاتعملها، ولو سمحت عايزين من ده كتير، كل الممثلين بجد حلوين قوي، شكرًا على كل هذه المتعة».

تامر حبيب يتصدر محركات البحث بسبب تصريحاته المثيرة للجدل أحيانًا

وكان السيناريست تامر حبيب، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، بسبب تصريحاته المثيرة التي تجعله تريند السوشيال ميديا، منها عدم صومه لشهر رمضان منذ نحو 6 سنوات بسبب ظروف صحية، ودفاعه عن ارتدائه حلق في أذنيه.

وعن رأيه في القبلات بالأفلام، قال إنها لا تساعد على التحرش، وليس لها علاقة بهذا الأمر من الأساس، وسبق ودافع عن منى زكي تجاه الهجمة الشرسة التي تعرضت لها بعد مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.