مشروعات غير مسبوقة في قطاع المياه والصرف الصحي بسوهاج.. «غيرت الواقع»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية بدعم وإقامة مشروعات في كل القطاعات، وجاء من بينها مياه الشرب والصرف الصحي، تلك القطاع الذي كان في طي النسيان لأعوام طويلة من الزمن، حتى جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من التوجيهات الرئاسية لتغير هذه المعاناة وتحول الأحلام إلى حقيقة.

وأقامت الدولة مشروعات ضخمة غير مسبوقة وضخمة خلال عام 2022 في كافة القطاعات المتنوعة والمختلفة وجاءت منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لتنمية الصعيد.

حجم المشروعات في مياه الشرب والصرف الصحي

وتستعرض «الوطن»، حجم المشروعات في مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المراكز، حسب ما أعلنه محافظ سوهاج، والتي جاءت كالتالي:

- 29 مليار و480 مليون جنيه، قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

- مليار و664 مليون جنيه قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي أنجزتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

- شملت المشروعات «محطات مياه شرب، ومحطات معالجة، وخطوط طرد صرف صحي، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط مياه شرب جديدة».

- 16 مشروعا، منها 5 مشروعات في مياه الشرب بتكلفة بلغت 685 مليون جنيه.

- محطة مياه قرية أولاد الشيخ.

- خط مياه أولاد يحيي، بمركز دار السلام.

- مشروع محطة وشبكات توسعات مياه سوهاج غرب.

- 11 مشروعا في الصرف الصحي بتكلفة 979 مليون جنيه، وهي:

- «محطة صرف صحي الكوثر رقم 3»

- محطة رفع صرف صحي مدينة ساقلتة الرئيسية.

- محطة صرف صحي قرية بني حميل بالبلينا.

- محطة صرف صحي قرية «الرياينة» بمركز طما.

- محطة معالجة صرف صحي البلينا.

- محطة معالجة صرف صحي ساقلتة.

- محطة معالجة المنشاة.

- محطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة.

- محطة صرف الكوثر رقم 4.

- محطة صرف صحي قرية بني هلال بالمراغة.

- محطة وصرف صحي قرية الحسنة بطما.

- تخصيص 2.3 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

- إنشاء محطة مياه الأحايوة شرق.

- انشاء محطة الصوامعة شرق بمركز أخميم.

- إنشاء محطة مياه بيت علام بمركز جرجا.

- تنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه.

- 26.8 مليار جنيه، لإنشاء 8 محطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، شبكات انحدار

ومحطات رفع، و3 محطات مياه شرب سطحية، وخطوط ناقلة.

- شراء أجهزة معملية بقيمة 14 مليون جنيه.

- رفع كفاءة 9 وحدات رفع مياه شرب.

- 5 وحدات رفع صرف صحي.

- تنفيذ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية، بقيمة 4.4 مليون جنيه.

صيانة وشراء معدات بقيمة 44 مليون جنيه.