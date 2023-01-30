فصل الكهرباء اليوم عن عدد من قرى كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من المناطق والقرى في 6 مراكز، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الجهد المتوسط، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ولمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «معدية مهدي، والنجارين، وأرض العرب، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و الكراكات، وتوابعها»، بمركز بيلا، و«المجاز، وتيرة، وكوبري 10»، بمركز الحامول، و«مسير، وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«مجلس قروي المجد 55، والقرى التابعة لها»، بمركز الرياض، و«عقلة، وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل

وناشد القطاع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط الذي يقوم بها قطاع كهرباء كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.