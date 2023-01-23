خريطة فصل التيار الكهربائي بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات بقطاع شمال الدلتا، كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وذلك للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمغذيات، وفقا للجدول الدوري للصيانة الذي تعتمده الشركة.

وأهابت شركة كهرباء شمال الدلتا بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بقضاء احتياجاتهم بالتوافق مع فترة الإنقطاع بينما يمكن لأصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات توفير مغذي بديل أثناء قطع التيار الكهربائي.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» أماكن قطع التيار الكهربائي اليوم بمحافظات شمال الدلتا:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بمدن المنصورة وكوم النور والسنبلاوين ونبروه وبلقاس وشربين والمطرية والجمالية وذلك بقرى الخزان والكوم الأحمر والجوهرى وعصفور ومصطفى وعبد النبي والدولشى وبحر العش والصفصافى والباشا وربيع والبغدادى وأبو طه وخليفة واعش والخطاب وكفر الترعة والجديد والمحطة وحسنى وعسل والجندى والمهندس والذكي والمحارفة والإسراج واولاد حداد والقتايمة والبلاصى والعزبة واللربيعة وودي والحسينينة وميت الصارم والعزب وسميو وكفر الهرجرسى ونوب وطلبارة والزريقى وكفر بهوت والدروتين

فصل التيار الكهربائي بدمياط

دمياط: فصل التيار الكهربائى عن مدن كفر سعد وفارسكور والشعراء وذلك بقرى الغنيمية وحجاجة وعزبة الجامع واللاوندى وابو راشد

أماكن انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ: قطع التيار الكهربائى عن مدن قلين والرياض وجنوب دسووق وبلطيم ومطوبس وذلك بقرى فونة وتوابعها وكفر العرب وتوابعها والزيادة والشياسية والروضة والبصرات والخاشعة .

مواعيد قطع التيار الكهربائي

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.