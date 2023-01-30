السيطرة على حريق بـ«محمصة لب» بسبب تسرب الغاز في سوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق بمحمصة لب إثر تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أدى إلى احتراق محتويات المحمصة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمحمصة لب في دائرة المركز أخميم.

نشوب الحريق بمحمصة

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحمصة خاصة ملك «محمود ع ف ا» 20 سنة، طالب بكلية الهندسة - ويقيم القليوبية وتم الدفع سيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق محتويات المحمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.