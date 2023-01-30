طلاب «طب بني سويف» يفاجئون زميلهم بممر شرفي: «ساعدتنا وحان وقت تكريمك»

فاجأ طلاب الدفعة 22 بكلية الطب في جامعة بني سويف، زميلهم بتكرميه على مجهوداته معهم خلال السنوات الماضية ومساعدتهم في الدراسة، بعمل ممر شرفي له، واستقباله بالتصفيق والهتاف التشجيعي له، وتقديم درع الدفعة له.

وبهتافات «شاويش.. شاويش»، استقبل طلاب الدفعة 22 طب بني سويف، زميلهم أحمد محمد حسن شاويش، في ممر شرفي امتد لعشرات الأمتار داخل الكلية، حيث اصطف الطلاب على الجانبين وسط تصفيق لزميلهم، وتقديم درع الدفعة له.

«شاويش»: تفاجأت بالممر الشرفي

وقال أحمد محمد حسن شاويش، في تصريحات لـ«الوطن»: «الحقيقة أنني فوجئت بذلك التكريم، وسعدتُ به كثيرًا، وكنت مكسوف جدًا بسيري داخل الممر، حيث إنني قد تفاجأت مما حدث، إلا أنني اشكرهم كثيرًا على شعورهم النبيل».

وأضاف: «أتقدم عنهم بعام دراسي وتخرجت العام الماضي دفعة 21 طب بني سويف، وكرمني زملائي وقتها، والآن أنا بسنة الامتياز، وقد قررت أن أساعد الدفعة 22 مثلما فعلت سابقًا مع دفعتي، وبالفعل أسهمت في مساعدتهم وبخاصة أوقات الامتحانات، ونقل لهم تجربتي».

وتابع الطلاب: «يوم حفل تخرج دفعة 22 طب بني سويف، تم دعوتي للحضور والتقاط الصور التذكارية، إلا أنني فوجئت بممر شرفي وتصفيق وهتافات، وتقديم درع لي، وهو ما أسعدني جدًا والحقيقة أنني ممتن لهم».

أحد المشرفين على الحفل: حاولنا إسعاده مثلما ساعدنا

وقال محمد حسين خريج الدفعة 22 طب بني سويف وأحد المشرفين على حفل التخرج: «ما قدمه لنا الدكتور أحمد شاويش كثيرًا، ساعدنا في المذاكرة وأيام الامتحانات، ولم يتأخر أو يبخل عن أي طالب بدفعتنا، ولذلك قررنا جميعًا أن نشارك في إسعاده ورد الجميل له».