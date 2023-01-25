«الناتو»: سنساعد أوكرانيا حتى تفوز.. ونشكر ألمانيا على إرسالها الدبابات

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، اليوم، إن ألمانيا سترسل دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا وتوافق على إعادة تصديرها من الدول الشريكة، واعتبرت روسيا شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا دليلاً على أن الغرب يصعد الحرب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

ماذا قالت السفارة الروسية؟

ومن جانبه، ردت السفارة الروسية قائلا: «قرار برلين يعني تخليها عن مسؤوليتها التاريخية تجاه روسيا الناشئة عن جرائم النازيين في الحرب العالمية الثانية، وهذا القرار سيرفع الصراع إلى مستوى جديد».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن القرار الألماني أكد ما وصفته بأنه «حرب مخطط لها مسبقا ضد موسكو»، وفي نفس السياق تحدث الكرملين إن دبابات «أبرامز» التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا «ستحترق»، رافضًا الشحنات المقترحة باعتبارها حماقة باهظة الثمن.

رد فعل الرئيس الأوكراني علي تسليمه الدبابات القتالية

ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه ممتن بصدق لألمانيا والمستشار أولاف شولتز علي قرار برلين المهم وفي الوقت المناسب بتزويد كييف بالدبابات القتالية.

أدلى زيلينسكي بالتعليق في بيان على تطبيق المراسلة تليجرام بعد التحدث عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية، وكتب «ممتن بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا».

الناتو

يرحب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بقرار ألمانيا، قائلاً إنهم سيساعدون أوكرانيا على الفوز على روسيا، وأضاف أن لهذه الدبابات يمكنها مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها والفوز والوقوف كدولة مستقلة.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن ألمانيا اتخذت القرار الصحيح، وكتب على تويتر «إلى جانب تشالنجر 2، سيعززون القوة النارية الدفاعية لأوكرانيا، ونعمل معاً علي تسريع جهودنا لضمان فوز أوكرانيا في هذه الحرب وتأمين سلام دائم».

بولندا

شكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، المستشار الألماني أولاف شولتز، على قراره، وكتب على تويتر «شكرا علي قرار إرسال الفهود إلى أوكرانيا خطوة كبيرة نحو وقف روسيا».

فنلندا

وعلي جانب أخر، قال وزير الدفاع الفنلندي، ميكو صافولا، اليوم، إن بلاده ستشارك في مجموعة الدول التي ترسل دبابات إلى أوكرانيا، على الرغم من أن المساهمة ستكون محدودة النطاق.

وتحدث صافولا للصحفيين أن التعاون الدولي لإرسال الفهود إلى أوكرانيا يتقدم الآن وستشارك فنلندا في ذلك.

هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن هولندا مستعدة لتسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

إسبانيا

وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز، إن إسبانيا منفتحة على توفير دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا.