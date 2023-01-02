دوي انفجارين في «ميليتوبول» بأوكرانيا

أشار عضو المجلس الرئيسي لإدارة «منطقة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، إن دوي انفجارين سُمع في «ميليتوبول»، جنوب شرقي أوكرانيا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أوكرانيا تدمر 9 «مسيرات» استهدفت «كييف»

وكانت السلطات العسكرية الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، تعرض «كييف» لهجوم جوي، مشيرة إلى أن الهجمات الروسية بـ«مسيرات» تستهدف البنية التحتية الحيوية في المدينة وضواحيها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق، تدمير 9 «مسيرات» من طراز «شاهد» إيرانية الصنع في هجمات استهدفت «كييف» وشرقي البلاد.

انطلقت صافرات الإنذار في «مقاطعة بيلجورود»جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن قذائف أوكرانية سقطت على مدينة «شيبيشكينو» بالمقاطعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب لغارة جوية في «فينيتسا»، «جيتومير» و«تشرنيهيف»، وأشارت أحدث البيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة «التحول الرقمي» الأوكرانية، إلى إلغاء الإنذار في «سومي» و«خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

دوي 3 انفجارات على الأقل في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من«زابوريجيا»

وفي وقت سابق، أشارعضو المجلس الرئيسي لإدارة «منطقة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، إلى دوي 3 انفجارات على الأقل في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف».

وحذر حاكم «منطقة كييف»، أوليكسي كوليبا، من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات بدون طيار «مسيرات»، من طراز «شاهد» إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على اقتراح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ليكسي أريستوفيتش، إقامة نظام حكم ملكي بأوكرانيا، إن السلطات الأوكرانية، استقبلت 2023 بألعاب تبادل الأدوار والتنوع الجنسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشار أريستوفيتش، إلى أن إعلان نظام حكم ملكي في أوكرانيا، الطريقة الوحيدة لقتل كل شيء روسي.

بدوره، قال الصحفي جوناثان مارتن، في مقال لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن الجمهورييين يواجهون أزمة على خلفية المناقشات حول مساعدات «واشنطن» لـ«كييف»، مشيرا إلى تصريح أخير أدلى به نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بملكة رفاهية دولية جاحدة للجميل.

وفي بولندا، دخل حيز التنفيذ، قانون جديد يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10%، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة تصل إلى 20000 زلوتي بولندي «حوالي 4500 دولار».