بدء رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بكوريا الجنوبية

رفعت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، معظم القواعد الإلزامية لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بعد أكثر من عامين «أكتوبر 2020»، وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن المواطنين يمكنهم زيارة معظم الأماكن، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال وصالات الألعاب الرياضية، بدون أقنعة وجه، حيث رفعت الحكومة تفويض القناع الداخلي الذي تم فرضه منذ أكتوبر 2020.

ويأتي رفع السلطات في كوريا الجنوبية، معظم القواعد الإلزامية لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة في وقت أصبحت استقرت إصابات فيروس كورونا الجديدة والوفيات.

كما سمحت السلطات الصحية، للجنود بخلع كمامات الوجه في الأماكن المغلقة، وسيتم إلغاء فرض الكمامات في الأماكن المغلقة، باستثناء المستشفيات العسكرية والمنشآت الطبية العسكرية.

وأوصت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بشدة بارتداء الكمامات في المرافق الرئيسية المتعلقة بالمهام العملياتية «مراكز القيادة والسفن» ومركز «مراقبة الدفاع الجوي المركزي».

7 آلاف و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 7 آلاف و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 22 وافدة من الخارج، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 30 مليون و157 ألف و17 حالة.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 30 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 33 ألف و420 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.