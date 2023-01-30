حالة الطقس في جنوب سيناء اليوم الاثنين.. ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة 75%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء مدن المحافظة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء تام لحركة الرياح.

وأضافت الهيئة، في بيانها، إلى أن طقس اليوم الاثنين معتدل وحار في النهار، خاصة في مدن شرم الشيخ ودهب، وبارد في الليل مع اختفاء السحب من سماء المحافظة.

جبل سانت كاترين 1 درجة مئوية

وتصل درجة الحرارة على جبل سانت كاترين، 1 درجة مئوية، وجبل موسى سجل 3 درجات، أما المدينة فقد سجلت 6 درجات صباح اليوم الاثنين.

نسبة الرطوبة 75%

كما أن الرطوبة مرتفعة في كل المدن خاصة مدن خليج العقبة مثل شرم الشيخ، التي بلغت نسبة الرطوبة في الهواء 75% ودرجة الحرارة 18 درجة وسرعة الرياح 13 كيلو متر في الساعة واتجاهها شمالية.

وأشار البيان، إلى أن مدينة دهب سجلت حرارتها 19 درجة مئوية لتصل إلى 23 درجة منتصف النهار، وبلغت نسبة الرطوبة 62% سرعة الرياح 13 كيلو متر في الساعة، مدينة طور سيناء العاصمة سجلت درجة حرارة 17 درجة ونسبة الرطوبة 80%، مدينة نويبع سجلت 16 درجة، مدينة طابا سجلت 14 درجة.