تفاصيل طقس جنوب سيناء اليوم.. تحسن ملحوظ في درجات الحرارة

تعيش مدن محافظة جنوب سيناء، أجواء شتوية معتدلة ومشمسة طوال النهار بارد قليلًا في الليل، وتعتبر مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة هي المدينة الأعلى في درجات الحرارة حيث سجلت فجر اليوم الاثنين درجة حرارة 17 درجة وتصل في منتصف النهار إلى 26 درجة والرياح شمالية وشمالية غربية.

قال اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة منذ أيام والتحسن مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، موضحا أن المدينة استعدت لاستقبال الأسر والطلاب خلال إجازة نصف العام.

طقس سانت كاترين

من جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المدينة تعيش أجواء شتوية جميلة فالشمس مشرقة بالنهار والسحب اختفت والثلوج لم تتكون فوق قمم الحبال لتحسن درجات الحرارة، موضحا أن المدينة سجلت فجر اليوم 3 درجات واصل في منتصف اليوم إلى 16 درجة لتعود إلى الانخفاض ليلا.

وتابع أن جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا سجل 4 درجات تحت الصفر، وجبل موسى سجل 2 تحت الصفر.

طقس طور سيناء

أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، أن طقس مدينة الطور معتدل بالنهار والحرارة تصل في ساعات النهار إلى 23 درجة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتصل إلى 74%، والرياح بلغت سرعتها 11 كيلو متر ساعة وهي رياح شمالية وشمالية غربية خفيفة.

باقي مدن المحافظة تشهد هي الأخرى تحسنا في المناخ وسجلت مدينة شرم الشيخ 16 درجة وتصل إلى 25 درجة في منتصف اليوم، نويبع سجلت 15 درجة، طابا سجلت 14 درجة، أما رأس سدر فقد سجلت 12 درجة.