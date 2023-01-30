دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا بينها «سومي» و«خاركيف»

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في أغلب مناطق أوكرانيا، بينها «سومي» و«بولتافا» و«ميكولايف»، «دنيبروبتروفسك» و«كيروفوجراد».

وانطلقت صافرات الإنذار في الأجزاء الخاصعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «زابوريجيا» و«دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمهما إلى جانب «خيرسون» و«لوجانسك» إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

إصابة 3 أشخاص جراء صاروخ «إس 300» أصاب مبنى وسط «خاركيف»

وقالت وزارة «التحول الرقمي» الأوكرانية، في خريطة التحذير من الغارات الجوية، إن صافرات الإنذار دوت في «خاركيف»، فيما أصيب 3 أشخاص جراء صاروخ أصاب مبنى سكني وسط المدينة شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مسؤول في مدينة «خاركيف»، قال في وقت سابق، إن صاروخا روسيا من نوع «إس 300» استهدف مبنى سكني وسط مدينة «خاركيف»، مشيرا إلى ان خدمات الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار

وفي وقت سابق، أشار عمدة مدينة «خاركيف» الأوكرانية، إيهور تيريكوف، إلى اندلاع حريق وتسجيل أضرار جسيمة في مبنى سكني جراء هجوم.