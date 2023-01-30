الذهب يواصل استقراره لليوم الرابع واجتماع «الفيدرالي» يحسم مصيره عالميًا

استقر الذهب حول 1930 دولارًا للأوقية اليوم، مستقرًا بالقرب من أعلى مستوياته في تسعة أشهر حيث ظل المستثمرون على الهامش، قبل قرار سعر الفائدة الرئيسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزي الأمريكي زيادة أصغر بمقدار ربع، بينما سيراقب المستثمرون أدلة على مسار ارتفاع أسعار الفائدة.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، تباطأ إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام في ديسمبر، ما يدعم حالة تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بنهاية العام الماضي، حيث يتوقع معظم المحللين ركودًا معتدلًا بحلول النصف الثاني من عام 2023.

استقرار أسعار الذهب

محلياً، واصل سعر الذهب اليوم، استقراره منذ الجمعة الماضي، بعد خسائر بلغت 23 جنيها، الخميس الماضي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2,011 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,760 جنيها، وسجل عيار 18 من الذهب 1,509 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، اليوم، 14,080 جنيها، وبلغ سعر الأوقية بالعملة المحلية، 62,555 جنيها، وبيع كيلو الذهب بسعر 2,011,429 جنيها.