هل الوقت مناسب للاستثمار بعد انخفاض أسعار الذهب 115 جنيها؟.. خبير يجيب

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن الوقت الحالي يعتبر هو المناسب للاستثمار في الذهب، لأن السعر منخفض حاليا ومناسب للشراء، وكان أعلى من ذلك خلال الفترة السابقة، إذا انخفضت أسعار الذهب خلال هذا الشهر بقيمة 115 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب 1928 بالبورصة العالمية، وبالنسبة لعيار 21 فبلغ سعره 1755 جنيها، وعيار 18 بلغ سعره 1504 جنيها، وعيار 24 بلغ وصل إلى 2006 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه فهو 1440 جنيها.

ازاي تستثمر فلوسك في الذهب

وأضاف «نجيب» لـ«الوطن»، أن المستثمر في الذهب يجب أن يملك سيولة مالية كافية لقيمة الذهب، الذي سيقوم بشراؤه، بحيث أنه عند الشراء يقوم بشراء نصف الكمية التي يرغب بها وينتظر لرؤية البورصات العالمية السعر هيكون كام وبناء على ذلك يتابع السعر المحلي «في حالة تعرض الذهب للإرتفاع في السعر سيكون قد حقق مكاسب جيدة من خلال استثماره، أما إذا تعرض للهبوط فيقوم بشراء ذهب بقيمة الأموال المتبقية معه بالسعر المنخفض وينتظر البورصة العالمية ليحدد متي سوف يبيع بناء على دراسة السوق ويحقق الربح».

الذهب سلعة عالمية غير مستقرة دائماً

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، أن المستثمر يجب أن يكون مدرك أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث الدولية بشكل عام سواء الحالة الاقتصادية، أو حالة السلم والحرب، أو أسعار البترول، أو التضخم المالي، وذلك لأن الذهب سلعة عالمية وليست محلية، مشيراً إلى أن أسعار الذهب على مر السنين السابقة تتعرض بين الهبوط والارتفاع بشكل دائم.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

- عيار 24 وصل إلى 62.01 دولار أمريكي بما يعادل 1853 جنيهًا مصريًا.

- عيار 22 وصل إلى 56.84 دولار أمريكي، أي نحو 1698 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 54.26 دولار أمريكي، أي نحو 1621 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 46.51 دولار أمريكي، بما يعادل 1390 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 36.17 دولار أمريكي، أي نحو 1.081 جنيه.

- عيار 12 وصل لسعر 31.00 دولار أمريكي، بما يعادل 926.34 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.25 دولار أمريكي، بما يعادل 694.76 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,929 دولار أمريكي، أي نحو 57.618 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ434.08 دولار أمريكي، أي نحو 12.969 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ62,010 دولار أمريكي، أي نحو مليون و852 ألفًا و676 جنيهًا.