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مصرع طفل سقط في بئر «أسانسير» عقار بالمقطم.. وانتداب لجنة هندسية للمعاينة

كتب:

خالد فهمي
08:55 ص | الإثنين 30 يناير 2023
بئر «أسانسير».. تعبيرية

بئر «أسانسير».. تعبيرية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في بئر «أسانسير» العقار المقيم به، في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، وهل يتهمون أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت انتداب لجنة هندسية لمعاينة وفحص الأسانسير، وكتابة تقرير فني.

بلاغ بمصرع طفل إثر سقوطه في بئر مصعد

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بسقوط طفل في بئر أسانسير، بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل 8 سنوات، وجار تكثيف الجهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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بقلم خالد فهمي