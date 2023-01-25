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مصرع طفل في انقلاب جرار زراعي بقنا.. «كان يقوده»

كتب:

رجب آدم
10:40 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
جرار زراعي- أرشيفية

جرار زراعي- أرشيفية

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب جرار زراعي في قرية «الخوالد»، التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب جرار زراعي

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تلقي بلاغا من هيئة إسعاف قنا، بمصرع طفل في حادث انقلاب جرار زراعي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارة إسعاف قنا، إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيل الحادث ونقل الطفل.

نقل الطفل إلى المشرحة

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن الطفل المتوفى هو إسلام محمود عبد الشافي، 16 عاماً، ولقي مصرعه في حادث انقلاب جرار زراعي كان يقوده بقرية «الخوالد» بمنطقة «أبو شوشة»، التابعة لمركز أبو تشت، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أبو تشت.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت ندب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة.

 

 

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