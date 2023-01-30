هل تتحدث أثناء النوم؟.. استشاري نفسي يوضح الأسباب

على الرغم من أن النوم يعد مصدر الراحة الطبيعي في حياة الأشخاص، إلا أنه أحيانا قد يتضمن بعض المنغصات، منها معاناة بعض الأشخاص من التكلم خلال ساعات النوم، أو رؤية الكوابيس التى تجعلهم يستيقظون فزعا خلال ساعات الليل، وهذا الأمر يعد مزعجا للعديد من الناس، سواء بالنسبة لهم أم للآخرين، كونه يؤثر على جودة النوم، وراحة الجسم أثناء الليل.

وكشفت «تيريزا شنورباخ»، المختصة في مجال النوم، لصحيفة «ذا صن» البريطانية، أن حوالي 2 من كل 3 أشخاص يتحدثوا أثناء نومهم، وهو ما يطلق عليه «باراسومينا»، أو نشاط النوم غير الطبيعي، كما أن الدراسة أوضحت أن هذا الفعل ليس ضارا، ولكنه قد يشير إلى وجود بعض الاضطرابات أو المشاكل الصحية، وتستعرض «الوطن»، أهم أسباب التحدث خلال النوم، وطرق الوقاية منه.

التأثير السلبي للقلق والنوم

ومن جهته قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، إنّ أحد أهم أسباب الكلام خلال ساعات النوم، هو تعرض الشخص إلى العديد من الضغوط النفسية، مثل التوتر أو القلق الشديد لفترة طويلة، ولم يستطع أن يحصل على أي نوع من الراحة خلالها.

وأضاف أنّ تناول الإنسان لطعام دسم يحتوى على كمية كبيرة من الدهون قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، يعرضه بشكل كبير إلى رؤية بعض الأحلام المخيفة، والتي قد تسبب له الذعر، «ذلك لأن المعدة تضغط على الأوعية الدموية المغذية للمخ، فتقلل ضخ الدم له، لذا من الضروري الحصول على أدوية لتنشيط الدورة الدموية، واللجوء إلى طبيب متخصص لمعرفة سبب تكرار الكوابيس أو الكلام أثناء النوم، والتي يمكن أن يكون الاكتئاب له دور كبير في الإصابة به»

علاج الكلام أثناء النوم

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أنّ أفضل الطرق للتقليل من فرصة التحدث أثناء النوم، هو تناول وجبة العشاء مبكرا، وعدم تناول وجبات صعبة الهضم، أو تحتوي على سعرات حرارية كبيرة أثناء الليل، مع الحصول على الأدوية المناسبة إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية مثل الاكتئاب.