أسباب اضطرابات النوم لدى الكبار والصغار.. إضاءة الموبايل والأكل

قال الدكتور محمد حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن اضطرابات النوم تنقسم لنوعين، أولها الاضطراب الأولي بالنوم، وليس له سبب واضح، لذلك يتم معالجة المريض عن طريق إدخاله معمل النوم، لمعرفة سبب اضطراب النوم، والنوع الثاني هو الاضطراب الثانوي للنوم، الذي من الممكن أن يكون نتيجة للاكتئاب والقلق والضغوط، ونتيجة لمرض عضوي، مثل اضطراب الغدة الدركية الذي يسبب نقص بالنوم.

وأوضح حمودة، أن معامل النوم، عبارة عن مكان يتم إعداده للمريض حتى ينام به عدد من الساعات المحددة، ويتم تصويره بالفيديو، ويكون متصل بكل معدلاته الحيوية أجهزة لقياسها.

الهواتف المحمولة من أسباب اضطراب النوم

أضاف أستاذ الطب النفسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، على شاشة «dmc»، أن الهواتف المحمولة من أسباب اضطراب النوم، إذ أن الإضاءة الزرقاء، تؤثر على هرمون الملاتونين، فمن يستخدم الهاتف المحمول مساء في الظلام، يحدث له اضطراب بالهرمون المسؤول عن دورة النوم، مما يسبب مشكلة كبيرة، لذا يجب ترك الهاتف المحمول خارج غرفة النوم، موضحا أن النوم 10 ساعات متقطعين، أسوأ من النوم 5 ساعات متواصلة.

الدخول في النوم قد يواجه 3 مشكلات

شرح حمودة، أن الدخول في النوم قد يواجه 3 مشكلات، أولها النوم المتقطع، والاستيقاظ مبكرا، وأن يكون عدد ساعات النوم قليلة، موضحا أن توتر النوم واضطرابه لدى الأطفال يكون غالبا في فترة الامتحانات، إذ دائما ما يفكر الطفل كثيرا في الامتحانات، وينام يحلم بها، بالتالي يشعر بالقلق والتوتر والاضطرابات.

عدم الأكل قبل النوم بـ4 ساعات

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه يجب النوم الساعة 10 أو 11 مساء، خاصة أنه كلما ظهرت الشمس كلما اضطرب النوم، مشددا على ضرورة عدم الأكل قبل النوم بحوالي 4 أو 5 ساعات على الأقل، لأن أي أكل قبل النوم، يجعل عصارة المعدة تفرز، وعندما يتم إفراز عصارة المعدة، تحدث الحموضة التي تسبب أرق بالنوم.