علامات ذكاء الطفل.. فضولي وكثير الأسئلة وقليل النوم

بدءًا من الشهر الثاني يبدأ الطفل تفاعله البسيط مع الأشياء حوله، وفي هذه المرحلة يمكن ملاحظة علامات ذكاء الطفل، ويمكن للوالدين المساهمة في تنمية وتطوير ذكاء الطفل.

وأوضح الدكتور يوسف قضا، استشاري طب الأطفال، 10 علامات لذكاء الطفل، إذا توافرت واحدة منها فقط في الطفل فإنها تدل على ذكائه، وفيما يلي علامات ذكاء الطفل.

علامات ذكاء الطفل

أن يكون الطفل قادراً على تكوين جملة مفيدة وهو في شهره الـ14، ولديه شغف لسماع القصص وخاصة حدوتة ما قبل النوم، لذا من الضروري أن تحرص الأم على حفظ حدوتة لرواية للطفل قبل نومه للمساهمة في زيادة ذكائه. أن يكون الطفل قادراً على التعبير عن مشاعرة الإيجابية والسلبية فرحاً وحزناً «يضح في أوقات الأوقات السعيدة ويبكي في الأوقات غير السارة». من بين علامات ذكاء الطفل أن يكون لديه رغبة في متابعة الآخرين وهو في سن صغير عن طريق ملاحظتهم بعينه والنظر إليهم والانجذاب لهم. أن يكون الطفل أسرع من أفرانه في النمو يمشي ويتكلم قبل عام، وعندما يكبر يكون قادراً على حل العمليات الحسابية. أن يكون الطفل قادراً على الاستمتاع بوقته منفراً مع ألعابه، ويتميز هذا النوع من الأطفال بقلة أصدقائهم. ومن بين علامات ذكاء الطفل أن يكون لديه إصرار وعزيمة على تحقيق هدفه. أن يتمتع الطفل بقوة تركيز عالية قبل أن يكمل شهره السادس، لا سيما تركيزه على ألعابه. أن يكون الطفل فضوليا وكثير السؤال لا سيما عندما يرى أشياء جديدة، ومن الأفضل احترامه والإجابة على أسئلته. أن يتمتع بالقدرة على حل المشاكل والعمليات الحسابية. من بين علامات ذكاء الطفل أن يكون قليل النوم بسبب طاقته الزائدة التي يفرغها في اللعب وتفكيك وتركيب الأشياء.

تعزيز علامات ذكاء الطفل

وهناك عدة طرق لتعزيز الذكاء عند الأطفال، حيث أشارت دراسة منشورة بوكالة WD الألمانية إلى أن تناول الأحماض الدهنية المحتوية على أوميجا 3 تساعد على ظهور علامات ذكاء الطفل، كما أن الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال بشكل منتظم، يملكون نسبة ذكاء أعلى من غيرهم.

ويمكن للوالدين تطوير مستوى الذكاء عند الطفل، وفقاً لإليزبيت شتيرن خبيرة الصحة النفسية الألمانية، مشيرة إلى أن الصفات الوراثية المكتسبة تحدد مستوى الذكاء عند الجنين، ولكن كل إنسان يمكنه التأثير بمقدار استخدامه لقدراته الذكائية، ويمكن للوالدين المساعدة في هذه الحالة، لظهور علامات ذكاء الطفل.

النظام الغذائي وظهور علامات ذكاء الطفل

وكشفت دراسة بجامعة توركو الفنلندية، أن النظام الغذائي الصحي للأم يرتبط بدعم النمو العصبي للطفل، إذا يتأثر الجهاز العصبي للجنين في بطنها بحالتها الصحية المرتبطة بالغذاء والأطعمة التي تتناولها، كما يمكن أن يكون للإصابة بداء السكري أثناء الحمل آثار سلبية على النمو العصبي للأطفال بعد عامين من الولادة ومن ثم ظهو علامات ذكاء الطفل، وفق موقع «Neuroscience News».

ويتأثر الطفل بعد الولادة بصحة الأم وأسلوب حياتها أثناء الحمل، إذ أنها من العوامل التي تؤثر على نموه العصبي، وأجريت دراسة بعد دراسة أُجريت حول تأثير سكري الحمل والسمنة والنظام الغذائي أثناء الحمل على النمو العصبي للأطفال بعد ولادتهم بعامين، وكشفت أن هناك تطور للمهارات المعرفية واللغوية والحركية للأطفال يرتبط بالنظام الصحي للأم خلال فترة الحمل، ومن ثم ظهور علامات ذكاء الطفل.

أمراض الحمل وعلاقاتها بعلامات ذكاء الطفل

ويؤثر سكري الحمل على الجنين، وفقاً لـ لوتا ساروس الباحثة بمعهد الطب الحيوي في جامعة توركو، التي توصلت دراستها إلى أن الأطفال بعمر عامين الذين تم تشخيص أمهاتهم بمرض سكري الحمل لديهم مهارات لغوية أضعف من غيرهم، كما أن ارتفاع نسبة الدهون في جسم الأم مرتبط بضعف المهارات الإدراكية واللغوية والحركية لدى الأطفال، وبالتالي تؤثر على علامات ذكاء الطفل.