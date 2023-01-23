مؤلف كتاب «ذاكر صح وبطل دح» يقدم نصائح لمذاكرة سليمة: النوم والهدوء

قدم صلاح قطب، مؤلف كتاب «ذاكر صح وبطل دح»، عدة نصائح للمذاكرة وتحصيل المعلومات بأفضل شكل، مثل الحفاظ على ساعات النوم، واصفا إياه بأنه ثاني أهم شيء بعد الحفاظ على الصحة النفسية.

النصيحة الأولى لمذاكرة سليمة

وأضاف «قطب»، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن: «عند النوم، ترتاح كل أجهزتنا الحيوية، النوم مهم جدا لتثبيت المعلومات في الذاكرة، وبالتالي يجب التعامل بذكاء مع توزيع وإدارة الطاقة الخاصة على إدارة اليوم، فلا يجب أن نستيقظ طوال الليل وننام في الامتحان».

النصيحة الثانية

وتابع مؤلف كتاب «ذاكر صح وبطل دح»، نصائحه، قائلا: «النصيحة الثانية، هي يجب أن تحدد عدد ساعات المذاكرة، فلا يجب أن نذاكر طوال اليوم، حيث نعتقد أننا نذاكر طوال اليوم، لكن في حقيقة، وبالتالي فإن تحديد عدد ساعات المذاكرة مفيد على مستوى رفع قابلية المخ للتعلم وتسهيل استيعاب المعلومات».

وأوضح، أن الطالب يجب أن يستعد نفسيا للامتحان والحفاظ على هدوئه: «الصحة النفسية للطالب أهم من أي شيء، حتى وإن رسب، فإن هذا الأمر لن يكون نهاية الكون، كلما قللنا من حساسيتنا تجاه النتيجة فإن ذلك يكون أفضل، يجب أن نتنفس بهدوء، والحرص على ممارسة تمارين التنفس بهدوء، والاستيقاظ مبكرا والحفاظ على شرب المياه».