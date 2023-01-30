رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير بيرو التعاون في المجالات البحثية والأكاديمية

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه، خوسيه بيتا تكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون في المجالات البحثية والأكاديمية بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيرو في أمريكا اللاتينية، وبحضور الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق، ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب الدكتورة سحر حنفي، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب الدكتورة جيهان أمين.

التعاون مع جامعات بيرو وتبادل الأساتذة

وتناول اللقاء، عدة موضوعات، أهمها التعاون مع جامعات بيرو، وتبادل الأساتذة، وأهمية الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، والاستفادة من تجارب الآخرين، الذي يُعد أحد مسارات جامعة القاهرة في تطوير العملية التعليمية.

جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها ضمن جامعات الجيل الرابع

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولي الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.

سفير بيرو يشيد بمكانة جامعة القاهرة الدولية

وأشاد سفير دولة بيرو، بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى، وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتي تلبي حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية، معربًا عن رغبته في عقد ندوات ولقاءات ثقافية بجامعة القاهرة حول التعريف بدولة بيرو وهويتها وثقافتها خاصة وبأمريكا اللاتينية عامة، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل والدبلوماسية الثقافية بين الجانبين.