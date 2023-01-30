سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

يزداد إقبال شريحة كبيرة من المسلمين على السفر إلى الأراضى المقدسة، لأداء فريضة العمرة في أشهر «رجب، شعبان، رمضان»، لذا تزداد عمليات البحث هذه الأيام على سعر الريال السعودي اليوم في جميع البنوك داخل مصر مقابل سعر الجنيه المصري، لذا ترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم، وفقًا لتداولاته التى نشرت على المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي 7.95 جنيها للشراء، و7.97 جنيها للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد عند 7.69 جنيها للشراء، و7.98 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 7.90 جنيها للشراء، و7.94 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 7.90 جنيها للشراء، و7.94 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، 7.91 جنيها للشراء، وللبيع 7.97 جنيها.

سعر الريال في cib

وسجل سعر الريال السعودي نحو 7.91 جنيه للشراء، و7.97 جنيه للبيع.، في بنك cib.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 7.91 جنيها للشراء، و7.98 جنيها للبيع.