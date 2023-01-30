إصابة 32 شخصا في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

شهد طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة أسيوط، وقوع حادث انقلاب أتوبيس مما تسبب في إصابة 32 شخصا من محافظتي قنا والأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والإيمان العام والشاملة.

انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ينقل مواطنين من محافظتي قنا والأقصر، علي طريق القاهرة - أسوان في نطاق محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين من المعاينة انقلاب أتوبيس نقل عام تابع لإحدى شركات النقل، مما أسفر عن إصابة 32 شخصا من محافظتي الأقصر وقنا، بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق مما أدى إلى انقلابه بجانب الطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة وقامت إدارة مرور أسيوط بتسيير حركة المرور ورفع اثار الحادث.