«التعليم العالي»: لجان الضبطية القضائية داهمت 370 كيانا وهميا منذ بداية عملها

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، إنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، نجحت منذ إنشائها في مداهمة أكثر من 370 كيانا وهميا بمحافظات الجمهورية، ادّعت قدرتها على منح الطلاب شهادات معتمدة على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أنّ عمل اللجان متواصل طوال الوقت لمكافحة المؤسسات الوهمية والمروجين لها.

مداهمة الكيانات الوهمية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ غلق المؤسسة الوهمية وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إحدى أبرز العقوبات التي يتم إقرارها، لافتا إلى أنّ الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة العدل، في زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية.

وتابع عطا، أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه بتكثيف الضربات للمؤسسات الوهمية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد الكشف عن ضبطية قضائية جديدة لإحدى كبرى الكيانات في المحافظات.

زيادة أعداد لجان الضبطية القضائية

وناشد رئيس قطاع التعليم، الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية، والتواصل مع الوزارة والجامعات، للتأكد من حقيقية اعتماد المؤسسات التعليمية المختلفة.