«التعليم العالي» تستعرض أنشطة وفعاليات جامعة العلمين الدولية خلال الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، والتأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

توقيع بروتوكول تعاون مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا

أشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا، بهدف التعاون في عدة مجالات أهمها مجال الدراسات العليا والأبحاث، حيث تقدم كلية آل مكتوم عددًا كبيرًا من برامج الماجستير والدكتوراه والدبلومات المُتقدمة، كما اعتمد مجلس الجامعة مذكرة التفاهم مع جامعة آلاباما الأمريكية، وبموجبها يتمكن الطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم في الهندسة من جامعة العلمين الدولية، والمستوفين لشروط الإلتحاق بالدراسات العليا بجامعة آلاباما، التقدم للحصول على درجة الماجيستير المُزدوج في علوم الهندسة المدنية، أو الالتحاق ببرنامج الماجستير المزدوج للجامعتين في الهندسة عبر الانترنت.

تنفيذ برنامج مُشترك مع جامعة جيمس ماديسون الأمريكية بمجال تكنولوجيا المعلومات

وأضاف د. الكردي أنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج مُشترك مع جامعة جيمس ماديسون الأمريكية، في مجال تكنولوجيا المعلومات ببرنامج تبادل طلابي بين الجامعتين، وكذلك تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة بين طلاب الجامعتين في مجال الجامعات والمدن الذكية وإنشاء مركز تميز في أبحاث المدن الذكية التطبيقية لخدمة مدينة العلمين الجديدة، كما استقبلت الجامعة وفدًا جامعة فيرجينيا تك الأمريكية، لمناقشة سُبل وآليات التعاون المُمكنة في مختلف المجالات.

بحث آليات التعاون مع وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية

واستضافت الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دورته السادسة IEEE، وأقيم تحت شعار «حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي»، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة دبي، ومجمع الإبداع ببرج العرب، وتناول المؤتمر عدة موضوعات وأنشطة هامة ومنها (قمة المرأة في التكنولوجيا، وقمة الصناعة، بالإضافة إلى قمة الجيل الخامس، ومستقبل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الإصطناعي)، كما استضافت الجامعة المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة "IBRO- MENA2022"، والذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظمت الجامعة فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب الجامعة الجُدد، وتنظيم المهرجان الرياضي لطلاب وطالبات الجامعة بمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة، وكذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وأطلقت عدة قوافل طبية للمدارس التي تقع بمحيط الجامعة، حيث تم الكشف على أسنان الطلاب وتوعيتهم بطرق العناية السليمة بأسنانهم وأثر ذلك على الصحة العامة للإنسان، وذلك في إطار الخدمة المُجتمعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المُحيط بها.

وحصل عدد من طلاب الجامعة على منحة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بجامعة لويفيل University of Louisville بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتزيدهم بمختلف المعارف، كما نظمت الجامعة احتفالية لتكريم الطلاب الذين أنهوا التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية بنجاح، بالإضافة إلى تسليم الشهادات الخاصة بالطلاب الحاصلين على كورسات من منصة «كورسيرا».