7 إجراءات في الإسكندرية بعد إعلان الطوارئ لـ3 أيام تحسبا لسقوط الأمطار 

من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، سقوط الأمطار اليوم وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعدما غابت الأمطار عن المدينة الساحلية لقرابة أسبوعين، ذلك الأمر تبعه إعلان شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لمدة 3 أيام؛ من أجل مواجهة الأمطار خال سقوطها ضمن أيام «نوة الكرم الحالية».

طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا للأمطار

وترصد «الوطن» 7 إجراءات تتخذها الإسكندرية لمواجهة الأمطار، وذلك بعدما أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس الإسكندرية يشهد من اليوم الإثنين أمطارًا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة باكر الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

إجراءات لمواجهة أمطار الإسكندرية

- وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار.

- تنتشر السيارات والبدالات.

- تستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق.

- تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول.

- التأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

- تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

- التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

كما تستمر أعمال غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.