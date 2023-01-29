طقس الإسكندرية غدا.. نشاط للرياح وتساقط أمطار بنسبة 40%

يميل طقس الإسكندرية غدا، إلى البرودة صباحًا، معتدل نهارًا مع وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلى 40%، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتنبأت الهيئة العامة للأرصاد ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا أن يكون البحر المتوسط معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج، 1.5 إلى 2.25 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

نشاط للرياح أحيانًا ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا

ويوجد نشاط للرياح أحيانًا، حيث تبلغ سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة، ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

الاستراتيجية الكاملة لإدارة مياه الأمطار

وتزامنًا مع توقعات طقس الإسكندرية، نشرت المحافظة، اليوم الأحد، الاستراتيجية الكاملة لإدارة مياه الأمطار والتي تعد من الحلول الحد من الآثار الناجمة عن سقوط مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة كل عام نتيجة التغيرات المناخية بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار لتحويلها إلى الدلتا الجديدة، وتهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق، والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، جرى تقسيم الاستراتيجية إلى عدة مراحل تشمل الأولى تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة مبدئية 750 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة بلغت 225 مليون جنيه في مناطق «الشاطبي وكليوبترا ولوران»، والتي تمثل مشكلات تراكم مياه الأمطار في المحافظة.