«مياه الإسكندرية»: حالة واحدة لتغيير العدادات المتعطلة مجانا للمواطنين

أجرت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش التابعة لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، حملة موسعة بالمناطق التابعة لفرع الرمل وذلك لسرعة الانتهاء من تغيير العدادات العمومية المتوقفة والمتعطلة، فيما توجد حالة واحدة فقط يتم التغيير مجانا دون رسوم من المواطن، وهو في حال كان العطل نتيجة للعوامل الخارجية.

سرعة الانتهاء من تغيير العدادات العمومية المتوقفة

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إن ذلك إيمانا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

التغيير يهدف لمحاسبة العملاء على القراءات الفعلية

وأضاف أحمد جابر، في بيان اليوم الأحد، أن تلك الحملات تأتي بالتعاون مع الإدارة الهندسية والفرع التجاري، حرصا من الشركة على محاسبة العملاء على القراءات الفعلية الخاصة بهم.

وطالب المواطنين الذين يعانون وجود أعطال في العدادات، بإبلاغ الفرع التابع له حتى يتم الكشف على العداد وتغييره إذا لزم الأمر.

شروط مصاريف تغيير العدادات العمومية في الإسكندرية

وأكد كان العطل نتيجة لسوء الاستخدام، سيتم تحميل المواطن مصاريف التغيير، أما إذا كان العطل ناتج عن عوامل ليس للعميل دخل فيها فلن يتحمل شيئا.

فيما لفتت الشركة إلى أن أغلب أسباب ارتفاع الفاتورة سببها تسرب المحبس المنزلي، مطالبًا من الجميع التأكد من إغلاقه، وأن المواسير بين العداد وباقى الوصلات ليس بها تسرب مثل سخان المياه.