بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث عبور مشاة، إذ صدمتهم سيارة أمام قرية المغازي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم إلى حادث عبور مشاة، حيث صدمتهم سيارة أمام قرية المغازي التابعة لدائرة المركز، وجارى عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «عوض محمد عبد الحميد، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، هشام محمد عبدالحميد، 12 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، الشرنوبي عبد اللطيف محمد، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، آيات عوض عبدالحميد، عامين، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة، وجار المتابعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.