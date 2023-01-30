«القومي للبحوث الفلكية»: اكتشاف كوكب جديد يبعد عن الأرض 130 سنة ضوئية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ كوكب المريخ يحظى بزخم كبير، كونه يصلح للحياة الأدمية واحتمالية وجود المياه عليه، مشيرا إلى أنّ المجموعة الشمسية واحدة من 200 مليار مجموعة نجمية مثل الشمس في الفضاء بأكمله، موضحا أنه تم اكتشاف كوكب جديد على بُعد 130 سنة ضوئية، وهي مسافة قصيرة مقارنة بالكون الذي نعيش فيه.

زخم وتصارع بين برامج الفضاء الخاصة لاكتشاف حياة على المريخ

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ هناك زخم وتصارع وتنافس مع التعاون في الوقت ذاته بين برامج الفضاء الخاصة بكل دولة، لافتًا إلى أنّ الهدف الرئيسي هو اكتشاف الفضاء بكل ما يحمله، ومعرفة إذ كان يعيش به أحياء أو ما يُعرف بـ«الكائنات الفضائية»، إلى جانب محاولة اكتشاف أجرام سماوية أخرى تصلح للحياة الأدمية أو إمكانية استغلال ثرواتها، وذلك أحد البرامج الموجهة لاكتشاف كوكب المريخ في الأساس.

«القاضي»: الكوكب الجديد لا يشكل أي تأثير علينا

وأشار إلى أنّ المسافة بين كوكب الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية، وذلك فرق كبير للغاية، متابعًا أنّ الكوكب الذي تم اكتشافه يقع على بُعد كبير للغاية من كوكبنا ولا يشكل أي تأثير أو خطر علينا، مشيرا إلى وجود استراتيجيات علمية كثيرة للغاية للاستفادة من اكتشاف الكوكب الجديد، منها طرح الكوكب الجديد بعض الإجابات حول كيفية نشأة الكون وتطوره وتمدده أو انكماشه.