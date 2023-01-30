سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة دون مصنعية

استقرت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية في بورصات الذهب العالمية، وشهد سعر أوقية الذهب اليوم 1930 دولارا، أما على الصعيد المحلي، فاستقرت أسعار أعيرة الذهب كافة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 1,760 جنيه في أسواق الصاغة.

وترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة، وفقا لبيان شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- الأوقية: 1930 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع اليوم 1500 جنيه، و1509 جنيهات للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 البيع عند سعر 1167 جنيها، و1173 جنيها للشراء.

- عيار 21 البيع عند سعر 1750 جنيها، و1760 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 22 البيع عند سعر 1833 جنيها، و1844 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 24 البيع عند سعر 2000 جنيه و2011 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 14 ألف جنيه للبيع، والشراء 14,080 جنيه.

كيلو الذهب اليوم

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 2,000,000 اليوم، مقابل 2.011.429 جنيه.