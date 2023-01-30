«البيئة» تناقش آخر مستجدات مشروع «إدارة تلوث الهواء» مع ممثلي البنك الدولي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي البنك الدولي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الوضع الراهن لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمد حسن مدير المشروع.

وأعربت الوزيرة خلال الاجتماع على الدعم المتواصل من البنك لوزارة البيئة خاصة خلال فترة الإعداد وانعقاد مؤتمر المناخ COP27، والدعم لمبادرة إدارة المخلفات لأفريقيا 50 بحلول 2050، بينما أكدت ممثلة البنك الدولي حرصها على تأمين الدعم اللازم في الجوانب الأساسية لمواجهة التحديات، وتحديد مجالات التقدم ومتطلبات المضي قدما من خلال العمل الجماعي.

ما تم تحقيقه في مسار المشروع على مدار 18 شهر ماضيين

واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى على مدار 18 شهرا ماضيين، والتحديات والمعوقات الطارئة، وهي إدارة المخلفات الصلبة، تحسين جودة الهواء، تغير المناخ، والتواصل والتوعية والمشاركة المجتمعية، وآليات الإسراع من الانتهاء من خطة عمل المشروع، لتسريع وتيرة التنفيذ.

مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء

ولفتت الوزيرة إلى تميز هذا المشروع في الربط بين مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء، لمساعدة الدولة على المضي قدما في هذا الملف، والإعداد لرسائل جديدة للسيطرة على للسحابة السوداء، والاستفادة من المشروع في تعزيز النظام والبنية التحتية الذي أسسته وزارة البيئة في مجال نوعية الهواء، من خلال تعزيز جمع وإدارة المعلومات لمساعدة صانعي القرار وإتاحة المعلومات للمواطنين، وذلك في إطار هدف المشروع لبناء المناخ الداعم في مصر لتقليل تلوث الهواء ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

مجمع العاشر من رمضان

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات ضمن مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمشروع سيكون نموذج رائد للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من وثائق العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، ووجهت الوزيرة بضرورة تسريع وتيرة العمل في مكون إدارة المخلفات الصلبة، وأيضا مكون الصحة وCOVID 19.