طريقة الحصول على دعم مالي لمشروعك من وزارة البيئة.. اعرف الشروط

يمكن الحصول على دعم مالي للمشاريع المربحة وغيرالمربحة، من خلال صندوق حماية البيئة، بشرط توافر الكيان والإجراءات القانونية السليمة للمشروع المقترح، إذ يمكن للفئات والهيئات مثل القطاع العام والخاص الحصول على الدعم من وزارة البيئة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الدعم المالي المقدم من وزارة البيئة وفقا لما ذكرته عبر موقعها الرسمي الإلكتروني وكيفية الحصول عليه.

كيفية الحصول على الدعم المالي من وزارة البيئة

يتم توفير الدعم المالي، على أساس مشاركة الجهة المتقدمة بجزء من تكلفة المشروع من مواردها الذاتية، ويجب توافر الكيان القانوني للمنشأة لها، حيث تقدم وزارة البيئة في ظل تضافر جهود الدولة ودعمها للمشروعات البيئية والتنموية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات لدعم القضايا المتنوعة المرتبط بالبيئة، من خلال صندوق حماية البيئة، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي.

شروط الحصول على الدعم المالي

إذا أردت التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي يجب أن يكون لديك مشروع أو فكرة لمشروع يعود بفائدة على البيئة وبحاجة إلى تمويل، وأن يتماشى مع الأولويات البيئية المعلنة من قبل الوزارة هذا العام، وأن يكون لديك إجابة وتوضيح نوع التمويل الذي يتأهل له المشروع المقدم.

يمكن الحصول على الدعم المالي من خلال الدخول إلى موقع صندوق حماية البيئة وملء النماذج الخاصة بإتاحة التمويل، كل ما عليك هو تحميل استمارة التقدم بطلب مشروع، وبعد استكمالها بالمرفقات المطلوبة، اذهب بها لصندوق حماية البيئة بمقر الصندوق أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني.