وزارة البيئة تكافح عوادم المركبات بحملات يومية وأتوبيسات حديثة

تسعى وزارة البيئة بشكل مستمر لوضع الخطط والإستراتيجيات المختلفة للحد من التلوث البيئي بأشكاله المختلفة، ومن أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة، ملف عوادم المركبات، حيث تستهدف الوزارة أكثر من مشروع للحد من عوادم المركبات، وتوفير المركبات الحديثة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات وزارة البيئة في مجال عوادم المركبات، والتقليل من التلوث البيئي الناتج عنها، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

مشروعات «البيئة» في مجال عوادم المركبات

- إنشاء خطوط أتوبيسات حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة «6 أكتوبر – الشيخ زايد»، بخطوط مترو الأنفاق بهدف تشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.

- تنفيذ مبادرات وتوجيهات باستخدام الوقود الغاز الطبيعي النظيف كمرحلة انتقالية قبل التوسع في إحلال المركبات بالطاقة الكهربائية.

- تنفيذ برنامج حملات يومية لفحص عادم المركبات على الطرق بإقليم القاهرة الكبرى بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للمرور لمطابقة انبعاثات المركبات للحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، مع دعم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بأجهزة فحص عادم المركبات ومتابعة تنفيذ البرنامج بمعظم المحافظات مع تنفيذ برنامج لتوعية المواطنين بأخطار عوادم المركبات.

- تفعيل البرامج حول استبدال المركبات «التاكسي والميكروباص القديم والدراجات النارية ثنائية الأشواط»، بأخرى رباعية الأشواط منخفضة الانبعاثات.

- تشجيع استخدام النقل الجماعي والنقل غير الآلي عديم الانبعاثات «دراجات هوائية – مشاة»، بإنشاء مسارات خاصة للمشاة والدراجات، وتركيب عدد من الإشارات الإلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة للاستدلال عن أماكن الانتظار في الجراجات.

- متابعة برنامج الفحص بوحدات المرور بالمحافظات التي تم تطبيق برنامج عادم المركبات بها على مستوى الجمهورية وكفاءة عمل الأجهزة ومدى تطبيق قانون البيئة بلجنة مشكلة من الإدارة العامة للمرور والمركز الفني لعادم المركبات التابع لجهاز شئون البيئة وإعداد التقارير.