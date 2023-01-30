مذيعة DMC تشيد بغلاف «الوطن» عن معرض الكتاب: رائع ومشرق ومبهج

قالت الإعلامية أسماء يوسف، مذيعة برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC، إنّ الصورة التي التقطها مصور جريدة الوطن محمود صبري، من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، رائعة ومشرقة ومبهجة.

ووجّهت الإعلامية، التحية للصحفي محمود صبري، قائلة إنّ الصورة المنشورة في الصفحة الأولى من الجريدة، رائعة ومفعمة بالطاقة الإيجابية.

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ صورة الجريدة المُلتقطة في معرض الكتاب واحدة من أروع الصور التي شاهدها المصريون مؤخرا، لما بها من روعة وبهجة وجمال وفن، متابعا: «الصحفي محمود صبري هو صاحب اللقطة، عينه حلوة أوي، وموهوب جدًا».

وأكد مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ صورة معرض الكتاب نالت اهتماما كبيرا من الصحفيين بجريدة الوطن أمس، حيث أُجريت مسابقة داخلية بين الصحفيين لوضع عنوان ملائم للصورة، ما دفع الزملاء للتنافس لوضع عناوين، متابعا أنّ الدكتور أحمد محمود، المدير الفني للجريدة، هو صاحب اقتراح وضع الصورة في الصفحة الأولى بهذا الشكل.