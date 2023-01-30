قصور الثقافة لـ«التاسعة»: اصطحبنا الأطفال من المناطق البديلة للعشوائيات لمعرض الكتاب

قال الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب استضاف أولى رحلات أبناء «الإسكان بديل العشوائيات»، والذي جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليضمن حياة كريمة لجميع القطاعات المصرية، حيث نصطحب الأطفال للمعرض من المناطق البديلة للعشوائيات.

تكوين فرق كورال أطفال

وأضاف هشام عطوة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه جرى تكوين فرق كورال أطفال، وتم تنفيذ فعليات فنية في معرض الكتاب، مؤكدا أن الأطفال عبروا عن فرحتهم بالزيارة، كما أن هناك مسابقات ثقافية وعروض تقدم لهم، وزيارة أجنحة مختلفة للمعرض.

وأشار إلى أن الجميع يحب أن يأتي عدة مرات لما شاهدوه واستمتعوا به في المعرض، لافتا إلى أننا نصطحب من جميع المناطق البديلة للمعرض منها الأسمرات، والمحاولة على دعم مواهبهم.

احتفالات وكرنفالات فى الشوارع

ولفت هشام عطوة إلى أن وزيرة الثقافة وجهت بتنظيم احتفالات وكرنفالات في الشوارع، والخروج مع الأطفال للمتاحف.