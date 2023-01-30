معلومات عن «فيروز» في ذكرى وفاتها.. منحها الملك فاروق 50 جنيها إعجابا بموهبتها

خطفت الفنانة فيروز الأنظار بخفة ظلها وأدائها المميز منذ طفولتها، حتى أطلق عليها لقب «الطفلة المعجزة»، واشتهرت في خمسينيات القرن الماضي، كواحدة من أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية، وتنبأ لها الكثيرون أن تصبح واحدة من أشهر نجمات السينما في عصرها الذهبي، إلا أن اعتزالها في سن مبكرة حال دون ذلك.

تنتمي الفنانة فيروز التي يوافق اليوم ذكرى وفاتها، إلى عائلة فنية أرمينية استقرت في القاهرة، فوالدها «آرتين كالفايان» عازف كمان بالإذاعة المصرية، ووالدتها تجيد الغناء، وشقيقاتها صاحبات بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية من بينهم «نيللي» نجمة الفوازير، اكتشفها الملحن إلياس مؤدب أثناء عزفه أحد الألحان حينما كان في ضيافة العائلة، فرقصت «فيروز» على أنغام موسيقاه وجذبت اهتمامه فلحن لها مونولوج خاص، ودربها على أدائه وذهبا معا إلى ملهى الأوبرج الشهير، لتشارك في مسابقة لاكتشاف المواهب.

منولوج غنته فيروز أمام الملك فاروق

صعدت الطفلة الموهوبة إلى المسرح، واندمجت مع الموسيقى وقدمت وصلة رقص استعراضي، أعقبها منولوج «أنا نفسي وبدي في عريس على قدي»، فتعالت أصوات الحاضرون بالضحكات والتصفيق، وعرض هذا العرض الملك فاروق، الذي أعجب بها وطلب مصافحتها قائلا لها، «موهبتها تجعل منها طفلة معجزة» وقدم لها ظرفا مغلقا، ووقفت الطفلة الموهوبة بجوار مكتشفها الأول «إلياس مؤدب»، وفتحت الظرف، فوجدت بداخله 50 جنيها.

وتوالت مفاجأت هذه الليلة فبعد دقائق وجدت الطفلة فيروز نفسها أمام أنور وجدي النجم، الذي طلب منها مقابلة أهلها لرغبته في إشراكها بفيلم سينمائي، والتقى والدها ووقع معه عقد احتكار مقابل ألف جنيه عن كل فيلم ينتجه لابنته، وطلب تغيير اسمها من «بيروز» ليصبح «فيروز»، وشهد عام 1950 ميلاد الطفلة المعجزة في السينما المصرية، وتصدر اسمها أفيش فيلم «ياسمين» واعقبه فيلمي «فيروز هانم» و«دهب».

فيروز والعمل مع إسماعيل ياسين

تلقت «فيروز» عرضا للعمل مع إسماعيل ياسين، وشاركت معه في فيلمي «​إسماعيل ياسين​ للبيع» و«إسماعيل ياسين طرزان»، وفيلم «بفكر في اللي ناسيني» مع ​هند رستم​، ثم أعلنت الاعتزال وكان عمرها 16 سنة، وتزوجت فيروز من الفنان ​بدر الدين جمجوم​، واستمر زواجهما 30 عاما، قبل أن يفارق الدنيا ويتركها بصحبة نجليهما «أيمن وإيمان»، إلى أن لحقت به في 30 يناير عام 2016.