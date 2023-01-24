حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة

ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 27 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 3745 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.