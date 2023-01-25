ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، ضبط 29 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 31 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، كما تمّ تنفيذ 7649 حكما قضائيا.