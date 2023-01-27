ضبط 14 سلاحا ناريا و25 قضية اتجار بالمخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، و25 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 31 متهما لعدد 16 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7536 حكما قضائيا متنوعا.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا

وفي سياق آخر، تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بمقتل أحد الأشخاص يقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية أثناء تواجده بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطه بمحل اختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و17 ألف قرص مخدر من عقار التامول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام البندقية الآلية المضبوطة لوجود خصومة ثأرية مع المجني عليه وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.