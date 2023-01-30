ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مخزن في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن المشار إليه «مستأجر لأحدهم»، وجرى ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.