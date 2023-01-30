القبض على أسرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلهم في المنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، قيام مسن وابنيه بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بقرية ابنهس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل القبض على الأسرة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين قيام «ف.ع» 75 ستة، وابنيه «م.ف» 40 سنة، و«ا.ف» 35 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم المكون من طابق وملمي بالكوب الأحمر، وتم القبص على المتهمين، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر للتنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالقبض على رجل مسن وابنيه، أثناء قيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل المنزل الذي يعيشون فيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات .

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة التنقيب عن الآثار، الحبس والغرامة التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات وفق رؤية هيئة المحكمة.