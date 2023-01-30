كيف عرفت زوجة رأفت الهجان حقيقة عمله؟.. فالتراود بيتون تحكي (فيديو)

رأفت الهجان، أو «رفعت الجمال» أسطورة مصرية، عرفها الشعب المصري والعرب من خلال عمل درامي حمل اسمه من واقع سجلات المخابرات المصرية، باعتباره نجح في التجسس على العدو الصهيوني، في وقت شديد الحساسية في التاريخ المصري قبل حرب أكتوبر المجيدة، واليوم تحل الذكرى الـ41 لوفاته في 30 من يناير عام 1982، ويستعرض التقرير التالي جانبا انسانيا يتعلق بزوجته وكيف عرفت حقيقة عمله ورد فعلها.

زوجة رأفت الهجان تتحدث عن أسرار حياتهما

فالتراود بيتون، أرملة رفعت علي سليمان الجمال، المشهور بـ رأفت الهجان، جاءت من ألمانيا إلى مصر خصيصا من أجل الدفاع عن أسرتها، بعد اتهامات لزوجها رأفت الهجان من قبل بعد الصحف الأوروبية، فكانت ضيفة على برنامج العاشرة مساءً للإعلامي الراحل وائل الإبراشي قبل سنوات، لتكشف عن تفاصيل هامة في حياتها مع زوجها الراحل، وكواليس لحظة معرفتها بحقيقة عمله كجاسوس للمخابرات.

وتحدثت «بيتون» خلال الحلقة عند سؤالها «ألم تفكري يوما لماذا أخفى عليك زوجك حقيقة عمله؟»، قائلة إنّه كان عليه أن يخبرها فهي علمت بقصته من ابن شقيقته في يوم وفاته نفسه، «قلت لنفسي كان علي أن أعرف وكان علي البحث بنفسي، لكن الأمر كان صعب كونها لا تعرف أحد في مصر ولا تتحدث اللغة العربية».

زوجة رأفت الهجان: لم أعلم حقيقة عمله لمدة نحو 20 عاما عشتها معه

وأضافت أرملة الهجان، «لم أعلم حقيقته لمدة نحو 20 عاما عشتها معه، كنت صغيرة جدا، عندما تزوجته كان عمري 22 سنة فقط، فكيف سأعرف كل ما قيل؟، أو أتخيل أن الرجل الذي أعيش معه هو عميل لدولة أخرى، كنت أجد أسباب اختفائه لما له علاقة بالعمل الخاص به، ولم أفكر أن سفره بسبب تجسسه».

كما تحدثت عن المسلسل، وأنها كانت تتمنى أن يُأخذ رأيها فيه، لإضافة لمسات مختلفة على شخصية زوجها، الذي كانت تعرفه أكثر من أي أحد، بوسامته وهدوءه ورزانته، وأن العمل رغم نجاحه وتمكنه من تعلق الناس بشخصية رأفت إلا أنه كانت به بعض المبالغات المقبولة في سياق الدراما.