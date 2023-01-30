119 أداة رقابية لوزير النقل في جلسة البرلمان اليوم

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمواجهة برلمانية مع وزير النقل، من خلال 119 أداة رقابية مقدمة من النواب بشأن قطاع النقل والمواصلات.

وضمت قائمة الأدوات الرقابية، 102 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة و15 سؤالا، حول عدد من مشكلات قطاع النقل البري والبحري والنهري وتشمل طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وطلبات إحاطة وأسئلة عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.

طلب إحاطة ومناقشة عامة و15 سؤالا لوزير النقل

كما تشهد الجلسة تقديم طلبي إحاطة وسؤال لوزير النقل عن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو يحيى كدواني وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وطلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن صرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور.

وتضم الأدوات الرقابية، طلب إحاطة وسؤال عن خطة تطوير الموانئ المصرية، وطلبي إحاطة من العضو عبدالباقي تركيا، عن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق ديرب نجم مقارنة برسوم الطرق الأخرى، ومن النائبة نينتر أوزوريس، عن عدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

تفاصيل جلسة النواب بحضور وزير النقل

كما تشهد الجلسة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.