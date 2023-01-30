أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة إلى معرض الكتاب.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة إلى معرض الكتاب»، وأشار التقرير إلى أن رحلات المعرفة والثقافة انطلقت من قرية كفر الشوبك التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بواسطة 14 أتوبيسا، محددة قبلتها نحو معرض الكتاب بمحافظة القاهرة والذي يقام في دورته الحالية بأرض المعارض.

مشهد حضاري يدل على الثقافة وحب القراءة

رحلات أهالي القرية أحدثت حالة من البهجة بينهم وبين من شاهدوا تلك الصور الرائعة التي تزينها أعلام مصر والتي يحملها الأطفال والشباب والفتيات، ومعهم أولياء أمورهم قاصدين العلم والمعرفة في مشهد حضاري يدل على الثقافة وحب القراءة بين أهالي القرية.

تخفيف تكلفتها المادية واقتصارها على رسوم مادية رمزية

وظهر تكاتف أهالي القرية واضحا في عملية التنظيم والتنسيق لخروج تلك الحافلات إلى معرض الكتاب بتلك الأعداد حتى تمكنوا من تخفيف تكلفتها المادية واقتصارها على رسوم مادية رمزية للغاية وذلك لتشجيع كل الأهالي على القراءة وتحقيق إقبال متزايد ليستفيد الجميع.

شرح بسيط من جانب القائمين على الرحلة للمساعدة

الرحلة لاقت استحسانا كبيرا من جانب الأهالي خاصة بعد أن تم الشرح والتعريف بمحتويات المعرض وأبرز الكتب الموجودة بهدف التوعية بالفكر المستنير والفنون والآداب العامة والخاصة.