«مكافحة الإدمان»: أنشطة مكثفة لتوعية الشباب والأطفال في معرض الكتاب

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من الأمور الهامة جدًا التي يحرص صندوق مكافحة الإدمان على التواجد بها، لكي تستغل التوافد الكبير من الأسر والشباب والأطفال خلال هذه الفعاليات، في إقامة الأنشطة التوعوية المختلفة.

توعية الأطفال والشباب والأسر بمخاطر الإدمان بمعرض الكتاب

وأضاف «وهبة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن هناك العديد من الأنشطة التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان خلال فعاليات معرض الكتاب تستهدف توعية الأطفال والشباب والأسر.

توعية الأطفال بمخاطر الإدمان عن طريق الألعاب

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التي يتم تنفيذها تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، فالأنشطة التي تخص الأطفال على سبيل المثال تكون على هيئة ألعاب تفاعلية، وربطها بالتوعية ضد التدخين والمواد المخدرة بأساليب إبداعية مختلفة تستهدف جذب الأطفال بالألعاب كالسلم والثعبان والرسم والتلوين.

وكشف وهبة عن إطلاق صندوق مكافحة المخدرات مبادرة خلال معرض الكتاب بعنوان «خدعوك فقالوا»، لتصحيح المفاهيم المغلوطة عند الشباب عن المخدرات، إذ أن العديد من الشباب تنتشر لديهم بعد المفاهيم المغلوطة مثل أن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها.