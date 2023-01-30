رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

القبض على متهم بسرقة 3 دراجات نارية بالقاهرة.. أخفاها في عقار تحت الإنشاء

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الإثنين 30 يناير 2023
قوات أمنية.. أرشيفية

قوات أمنية.. أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تردده على عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول، وقيامه بإخفاء 3 دراجات نارية مجهولة المصدر، بداخله.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بمزاولته لنشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وأن الدراجات النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تضبط 144 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء

الداخلية: تحرير 378 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفد «الداخلية» يوزع هدايا على نزلاء دور المسنين والأيتام احتفالا بعيد الشرطة

«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 713 آخرين

«الداخلية» تكشف حقيقة انفجار خط غاز طبيعي بالشرقية: تسريب في ضغط الهواء
بقلم محمد بركات