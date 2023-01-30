القبض على متهم بسرقة 3 دراجات نارية بالقاهرة.. أخفاها في عقار تحت الإنشاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تردده على عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول، وقيامه بإخفاء 3 دراجات نارية مجهولة المصدر، بداخله.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بمزاولته لنشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وأن الدراجات النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.