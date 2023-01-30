محافظ المنوفية يوجه بإنهاء إجراءات التمكين لمتبرع ببناء مبنى إداري بكفر هلال

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام، حيث استمع المحافظ لطلب مواطن بناحية كفر هلال مركز بركة السبع، يلتمس التبرع لبناء مبنى إداري للتضامن الاجتماعي على نفقته الخاصة، ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بإنهاء إجراءات التمكين واتخاذ اللازم فورا، معربا عن تقديره لحرص أهالي المحافظة على المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشغيل مخبز في قرية طبلوها

ووافق محافظ المنوفية على إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل مخبز بناحية طبلوها مركز تلا، لحين عودة عمل السيستم لتحقيق الصالح العام، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع شركة الكهرباء واتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية قلتى الكبرى، يتضرر من وجود عمود كهرباء ملاصق لشرفة منزله ما يهدد أمن وسلامة أسرته.

طلبات المواطنين في المنوفية

كما تضمن لقاء المواطنين طلب مواطنة بناحية بركة السبع تلتمس إلغاء انتدابها من إدارة السادات التعليمية وعودتها إلى العمل بإدارة بركة السبع مراعاة لظروفها الاجتماعية الخاصة، ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلبها والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى موجه أول بإحدى الإدارات التعليمية تتضرر من تعنت مرؤوسيها ضدها ما يلحق الضرر بها وبعملها، وأحال المحافظ شكواها إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لدراسة شكواها والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

صرف مواد غذائية لأم معيلة

ووافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية سرس الليان تلتمس نقلها من مديرية الشئون الصحية إلى الإدارة الطبية بسرس الليان، مراعاة لظروفها الخاصة، وبما لا يخل بنظام العمل، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية لمواطنة ليس لديها مصدر رزق ثابت وتعول 5 أبناء بمراحل عمرية مختلفة، لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.