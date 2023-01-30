رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية: مصر قادرة على بناء شراكات مع دول صديقة

علّق الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول الهند وأذربيجان وأرمينيا، موضحًا: «مصر تسوق لنفسها عبر الدول الصديقة من أجل ما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مصر لديها تفاؤل كبير بما حققته من تجربة تنموية على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية، ومن ثم، فإنها قادرة على بناء شراكات مع دول صديقة تمكنها في المستقبل من تحقيق المصالح لكل الشعوب».

مصر لا تبحث عن تحقيق مصالح الشعب المصري فقط

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن مصر لا تبحث عن تحقيق مصالح الشعب المصري فقط، ومن خلال سياسات خارجية متوازن ورشيدة ورصينة استطاعت إقامة أسس واضحة لسياستها الخارجية تدعم بها التجربة التنموية المصرية التي تمت طوال الفترة الماضية.

مصر اتجهت إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة

وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، «مصر اتجهت إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة، مثل الطاقة النظيفة، حيث تبحث عن الاستثمار المستقبلي، والهند لديها خبرات كبيرة في هذا الإطار، لذلك كان هناك لقاء مع إحدى الشركات الهندية الكبرى المتخصصة في هذا المجال من أجل البحث عن فرص الاستثمار وتعميق الاستفادة من الخبرات الهندية».