رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح بلغت 85.9% للطلاب المتقدمين للامتحانات، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول للبوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم من هنا.

وأتاحت المديرية خدمة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء لجميع الطلاب وأولياء الأمور برقم جلوس الطالب ممن أدوا الامتحانات هذا العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء عبر «واتس آب»

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس عبر «واتس آب»، بإرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحدد، تضم رقم الجلوس ليتم الرد عليها ببيانات الطالب ودرجاته في الامتحانات من هنا.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إجمالي المتقدمين للامتحانات 9 آلاف و236 تجاوز الـ 50% منهم 7 آلاف 840 طالب وطالبة بنسبة نجاح 85.9%.

وأضاف المحافظ، أن نسبة النجاح ارتفعت عن نسبة النجاح في العام الماضي، مهنئًا أولياء الأمور بنجاح أبنائهم، ومطالبًا الطلبة في الانتظام في الفصل الدراسي الثاني.